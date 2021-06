Mais de 1300 casos e seis mortos por covid-19. Incidência e Rt a subir

Sandra Alves Hoje às 15:07, atualizado às 15:47 Facebook

Esta quarta-feira há 1350 novas infeções por SARS-CoV-2, quase mil em Lisboa e Vale do Tejo, região que regista as seis mortes por covid-19 ocorridas nas últimas 24 horas.

Portugal regista um total de 860.395 casos de covid-19 dos quais resultaram 17.055 óbitos, desde o início da pandemia, em março de 2020, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

Nas últimas 24 horas, a situação em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) agravou-se, com esta região do país a contabilizar 928 dos 1350 casos diários e as seis mortes por covid-19 que foram reportadas a nível nacional. As vítimas mortais são um homem e duas mulheres entre 70 e 79 anos e um homem e duas mulheres com 80 ou mais anos. Na terça-feira houve 629 casos e um óbito em LVT.

No Norte há mais 199 casos positivos confirmados, 90 no Algarve (face aos 36 do dia anterior), 85 no Centro, 30 no Alentejo, 16 nos Açores e dois na Madeira.

Há igualmente um aumento dos internamentos: estão agora 351 doentes positivos hospitalizados, mais cinco do que na terça-feira, e há 83 em estado crítico em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais quatro do que na véspera.

Por outro lado, há mais 589 doentes que conseguiram recuperar da infeção pelo coronavírus, num total de 817.092 desde o início da pandemia.

Atualmente há 26.248 casos ativos a nível nacional (mais 755) e as autoridades de saúde têm mais 82 contactos sob vigilância, num total de 32.287.

Esta quarta-feira, dia de atualização da matriz de risco, verifica-se a tendência crescente da incidência com 91 casos por cem mil habitantes a 14 dias (eram 84,5 casos na segunda-feira) e a subida do risco de transmissibilidade Rt para 1,12 (1,09 na atualização anterior), valor que, considerando apenas o território continental é de 1,13 (1,10 na segunda-feira).