Mais de 1700 novos casos de covid-19 em Portugal

Portugal regista 1751 casos e três mortes de covid-19. Há dois meses que não havia tantos contágios em 24 horas.

O boletim epidemiológico da Direção-geral da Saúde desta sexta-feira contabiliza mais 1751 doentes com covid-19, o que eleva para 1 104 189 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O balanço reflete um aumento do número de casos registados na quinta-feira, quando houve 1477 novos contágios, e na sexta-feira passada, dia em que a DGS contabilizou 1289 contágios.

O número de casos registado nas últimas 24 horas é o mais alto desde 8 de setembro, quando foram contabilizadas 1778 infeções - nesse dia, quando foi reportada a morte de 10 pessoas, os internamentos estavam em queda.

O boletim aponta ainda para mais 774 recuperados, havendo hoje 36 224 casos ativos (mais 974 do que ontem).

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que soma mais novos casos de infeção (549), seguindo-se o Norte, com 472. No Centro, há mais 461 contágios, no Alentejo 60 e no Algarve 113. Nos Açores, há mais 39 infetados e na Madeira 57.

Mais internados. Incidência e RT sobem

Nas últimas 24 horas, morreram em Portugal três pessoas por doenças associadas à infeção com Sars-CoV-2: uma em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Algarve e uma nos Açores. O balanço é inferior tanto ao de ontem como ao da sexta-feira passada, dias em que foram registadas nove mortes.

Por outro lado, o número de internados sobe: há mais 28 doentes nos hospitais (411 no total), com as unidades de cuidados intensivos a albergarem 65 pacientes (mais um).

Em dia de atualização da matriz de risco, mantém-se a tendência crescente dos parâmetros que avaliam a evolução da pandemia de covid-19. A incidência nacional de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias é de 134,2 (foi de 125,4 na segunda-feira) e o índice de transmissibilidade R(t) é agora de 1,15 (1,12 na atualização anterior).