Mais de 50 mil novos casos em dia com 63 mortos por covid

Sandra Alves Hoje às 14:32, atualizado às 15:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Há 63 mortos por covid-19 e mais 50.888 casos de infeção, segundo o boletim da DGS divulgado esta terça-feira.

Portugal regista um total de 19.968 óbitos associados à covid-19 e 2.690.690 infeções confirmadas pelo coronavírus SARS CoV-2 desde que o primeiro caso foi detetado no país, em março de 2020.

Em 24 horas, morreram 63 doentes infetados (49 na véspera), naquele que é o número mais elevado desde 23 de fevereiro de 2021, e mais 50.888 pessoas tiveram teste positivo à infeção, refere o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o Norte do país a reportar mais casos diários, com 19.872 registos, e Lisboa e Vale do Tejo a notificar mais óbitos, com 19 vítimas mortais.

Na região Norte morreram 17 pessoas, no Centro 16, no Algarve quatro, assim como na Madeira e três nos Açores. No Alentejo não ocorreram óbitos.

A maioria das vítimas tinha 80 ou mais anos, com 44 óbitos (28 mulheres e 16 homens), com 70-79 anos morreram 14 doentes (nove homens e cinco mulheres). Há ainda a lamentar a morte de quatro sexagenários (três homens e uma mulher) e uma mulher entre os 50-59 anos.

PUB

Lisboa e Vale do Tejo soma 14.243 novos casos, a zona Centro mais 10.625, o Alentejo mais 1887, o Algarve mais 1738, os Açores mais 1542 e a Madeira mais 981.

Nos hospitais há 2437 doentes internados com covid-19 (menos 32) e 155 estão em estado grave a receber assistência em unidades de cuidados intensivos (menos cinco).

Recuperaram da doença mais 44.610 pessoas, elevando o total para 2.078.357.

Há atualmente 592.365 casos ativos (mais 6215) e 639.307 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde (mais 6130).