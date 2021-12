Mais de 5600 novos casos em dia com 22 mortos

Maria Campos Hoje às 14:11 Facebook

Portugal regista, este sábado, mais 5649 casos de covid-19 e mais 22 mortes associadas à doença. Já não se registavam tantos casos desde 6 de fevereiro do ano passado, cujo boletim da DGS divulgou 6132 casos diários. A partir desse dia, nunca mais houve nenhum dia com mais de cinco mil infeções diárias.

A maior parte das novas infeções foi registada na região Norte (mais 1775), seguida imediatamente por Lisboa e Vale do Tejo (mais 1699). Segue-se o Centro (1474), Algarve (383), Alentejo (140), Madeira (138) e Açores (40).

Nos hospitais, há menos 23 pessoas internadas em enfermaria, num total de 879. Destes, 130 são doentes graves, mais um do que ontem.

O boletim revela que, em 24 horas, morreram 22 pessoas infetadas com covid-19: sete no Norte, cinco em Lisboa e Vale do Tejo e quatro no Centro, outras quatro no Algarve e duas na Madeira. As vítimas mortais são uma mulher com idade entre 50 e 59 anos, dois homens e duas mulheres na faixa etária seguinte, três homens e cinco mulheres com idades entre 70 e 79 anos e seis homens e três mulheres com mais de 80 anos.

Mais casos e mortes, mas menos internados

A comparação dos dados deste sábado com os de sábado passado, 27 de novembro, mostra que há um aumento de infeções diárias: esta semana, há mais 2285 novos casos do que no sábado passado. O número de óbitos também aumentou de 12 para 22.

Em relação às hospitalizações, enquanto a semana passada viu um aumento de três doentes internados, esta semana há menos 23. Além disso, no sábado passado, havia mais quatro doentes graves, enquanto hoje há apenas mais um.

Este sábado, há ainda a assinalar um aumento do número de casos ativos - mais 2394, num total de 58 833 - e o aumento dos contactos em vigilância - mais 2725, num total de 74 755. O boletim indica ainda que há mais 3233 recuperados, num total de 1 085 654.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou um total de 1 163 001 casos de infeção e 18 514 mortes associadas à doença.