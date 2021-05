Mais de 570 casos no sétimo dia sem mortes associadas à covid-19

Hoje às 14:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A pandemia de covid-19 não causou vítimas nas últimas 24 horas, período no qual foram reportados 572 casos da doença.

Portugal regista 17022 mortes e 847006 casos de covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Número que incluem as 572 infeções reportadas no oitavo dia sem óbitos desde o início da pandemia.

É o sétimo dia, este ano, que a covid-19 não causa vítimas em Portugal, o oitavo desde o início da pandemia. Em 2020, a 3 de agosto, apenas uma vez não houve mortes associadas à doença. Em 2021, são sete, cinco neste mês: 26 e 30 de abril; 3, 14, 22, 23 e 27 de maio.

O total de doentes internados não sofreu alterações, mantendo-se nos 233, dos quais 53 unidades de cuidados intensivos, o mesmo registo de quarta-feira.

Os 572 casos de covid-19 registados esta sexta-feira representam uma descida de 22 relativamente aos 594 de ontem, mas evidenciam uma subida face aos 346 da sexta-feira passada e aos 340 de há 15 dias.

O total de casos ativos subiu pelo segundo dia consecutivo. São agora 22452, mais 105, do que na quarta-feira, enquanto os contactos sob vigilância das autoridades aumentaram 1221, para 21834, no dia em que mais 467 pessoas foram consideradas recuperadas (807532 desde o início da pandemia).

PUB

A Região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada pela pandemia nos últimos dias, ao reportar 264 novas infeções, o que equivale a 46% do total de casos registados no boletim da Direção-Geral da Saúde, esta sexta-feira. No entorno da capital, o acumulado subiu para 320165 positivos desde o início da pandemia, dos quais resultaram 7211 mortes - o registo mais elevado de todas as regiões.

A Região Norte (RN) tem, agora, um total de 339803 casos, o acumulado mais elevado, e 5354 óbitos, tendo reportado 159 novas infeções nas últimas 24 horas.

No centro, os totais ascendem a 119700 casos (mais 64) e 3021 óbitos, enquanto no Alentejo foram reportadas 22 novas infeções, com o acumulado a subir para 30138 (e 971 óbitos) desde o início da pandemia. Mais a Sul, o Algarve soma 22201 casos (mais 11) e 363 óbitos.

Nas ilhas, registo para os 38 novos casos nos Açores, o registo mais elevado de 19 de abril, que elevou o total no território açoriano para 5325 infeções (33 mortes) desde o início da pandemia.

A Madeira somou 14 novos casos, para um total de 9674 desde o início da pandemia (69 mortes).