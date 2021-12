Mais de 80% dos empregos da "bazuca" ficam em Lisboa

Delfim Machado Hoje às 08:10 Facebook

Governo autoriza contratação de 1295 trabalhadores a título excecional e alguns podem entrar antes das legislativas.

O Governo autorizou a contratação excecional de 1295 funcionários para a gestão de projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a chamada bazuca, mas 82% dos trabalhadores vão ser integrados em estruturas centralizadas com sede em Lisboa. O desenho do PRR foi muito criticado pela resolução que saiu do último congresso da Associação de Municípios.

O despacho publicado há duas semanas pelos gabinetes do ministro das Finanças, ministra da Modernização Administrativa e ministro do Planeamento aprova o contingente máximo de postos de trabalho a preencher mediante "necessidades temporárias" de gestão dos fundos do PRR. Ao todo são 1295 trabalhadores, a maioria a colocar em serviços centralizados dos vários ministérios. Uma análise pelas moradas dos diversos serviços, institutos e direções gerais ou regionais de destino dos trabalhadores permite perceber que apenas 233 postos de trabalho (18%) têm como destino organismos sediados fora de Lisboa.