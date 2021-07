Disparam contactos sob vigilância em dia com mais de dois mil casos

Sandra Alves Hoje às 14:09, atualizado às 14:43 Facebook

Esta terça-feira, há uma vítima mortal por covid-19 e 2170 infeções confirmadas, mais de metade das quais em Lisboa e Vale do Tejo. Número de recuperados ultrapassa o de novos casos.

Portugal contabiliza 17.118 óbitos associados à covid-19 e 892.741 infeções do coronavírus SARS CoV-2 que causa a doença, desde o início da pandemia, em março de 2020, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em 24 horas foram confirmados 2170 casos positivos, dos quais 1151 em Lisboa e Vale do Tejo (53%) e 637 na região Norte. A zona Centro notificou mais 166 infeções, o Algarve mais 145, o Alentejo mais 52, a Madeira mais dez e os Açores mais nove.

A única vítima mortal que consta do boletim da DGS, esta terça-feira, é uma mulher com 80 ou mais anos que tinha residência no Norte do país.

Destaque para o número de recuperados: mais 2510, ou seja, um número superior ao de casos diários registados. Desde o início da pandemia já conseguiram recuperar da doença 837.135 pessoas.

Há uma redução de 341 casos ativos, para 38.488, mas há mais 4580 contactos sob vigilância das autoridades de saúde (na terça-feira verificou-se um aumento de 1142), elevando, assim, para 64.022 as pessoas que estão infetadas e a recuperar no domicílio ou que estão em isolamento profilático devido a um contacto de risco.

Continuam internados 613 doentes com covid-19 e em cuidados intensivos estão 133 (menos três).