Mais de duas mil pessoas à espera de vaga nos cuidados continuados

Há mais de duas mil pessoas à espera de uma vaga em cuidados continuados. A informação foi avançada, esta quarta-feira, no Parlamento, pela Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, com base nos dados disponíveis no portal da transparência do Serviço Nacional de Saúde. A comissão admitiu que a rede perdeu 183 camas nos últimos dois anos, mas negou que todos os encerramentos tenham sido motivados por questões financeiras. Anunciou, ainda, que "está para sair uma portaria com mais 400 novas camas" e a preparação de um estudo "para avaliar o verdadeiro custo de cada utente nas unidades".​​​​​ A Associação Nacional de Cuidados Continuados contradiz. Afirmou que as instituições encerram por "estrangulamento financeiro" e que o número de camas fechadas é superior.

Tanto a Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (CNCRNCCI) como a Associação Nacional de Cuidados Continuados foram ouvidas, na manhã desta quarta-feira, na Comissão de Saúde. "Relativamente aos utentes a aguardar vaga, ao dia de anteontem [22 de maio], aguardavam ingresso na rede 2166 utentes. É informação diária, entre outros indicadores, que está no portal da transparência", referiu Gabriela Maia, da Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, após ter sido questionada pelos deputados.

Nos últimos dois anos, a CNCRNCCI diz que a rede perdeu 183 camas. Encerraram duas unidades em 2021 e cinco em 2022. Mas recusa a ideia de que tenha sido todas por "estrangulamento financeiro". A enfermeira Filomena Cardoso, também da comissão, garantiu que "algumas fecharam por ineficiência na sua funcionalidade". E assegurou que o Governo tem cumprido com o pagamento da portaria de preços.