Mais de metade da população ficou em casa no sábado

João Queiroz Hoje às 19:44

No primeiro sábado de recolher obrigatório a partir das 13 horas em 114 concelhos, 55% dos portugueses ficaram em casa todo o dia. À hora indicada, já 73% da população estava em confinamento.

Os dados apurados pela consultora PSE, recolhidos a partir de uma aplicação instalada nos smartphones de 3670 pessoas, mostram que os portugueses cumpriram as orientações do Governo, tendo em conta que no sábado anterior, ainda sem estado de emergência, apenas 42% estiveram todo o dia em casa e 49% estavam em casa às 13 horas.

No sábado, a realidade foi bem diferente e o confinamento foi crescendo ao longo do dia: apenas uma hora após o recolhimento obrigatório, 80% dos portugueses já estavam confinados. Às 19 horas, eram 90%. Ainda assim, foi entre 12 horas e as 14 horas o período do dia em que os portugueses mais confinaram. Nesse espaço temporal, foram 22% a fazê-lo, tendo o pico ocorrido às 13 horas: foi aí que quase 10% da população regressou a casa. No sábado passado, esse movimento ocorreu sobretudo no final da tarde e no início da noite.

Entre aqueles que saíram à rua durante o período da manhã, 64% fizeram apenas curtas deslocações, até 20 quilómetros de distância das suas casas, e apenas 16% fez deslocações de elevada mobilidade.

"A mobilidade neste sábado foi de apenas 54% da mobilidade normal existente antes da pandemia. Mas no sábado anterior era de 81% face à "normalidade". Ou seja, estas medidas de confinamento após as 13 horas causaram uma redução de apenas -33% face ao último sábado", indica ainda a consultora.