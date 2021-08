Marisa Silva Hoje às 07:32 Facebook

Governo falha meta de ter um médico dentista por município e adia para 2023. Há 132 gabinetes instalados.

Mais de metade dos municípios ainda não tem gabinete de medicina dentária nos centros de saúde. Atualmente, a resposta de saúde oral nos cuidados primários cobre 111 dos 278 municípios do continente, ou seja, 40% dos concelhos, apesar da promessa do Governo de dotar, até 2020, todos os municípios com pelo menos um gabinete. A Ordem dos Médicos Dentistas fala em expectativas defraudadas.