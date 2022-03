Mais de onze mil casos de covid-19 em dia com 23 mortos

Sandra Alves Hoje às 14:21, atualizado às 14:58 Facebook

Em 24 horas, morreram 23 pessoas com covid-19 e foram confirmados 11.006 novas infeções. Hospitais registam diminuição de internados.

Portugal entra em março de 2022 com um total de 21.086 óbitos por covid-19 e 3.273.624 infeções confirmadas do coronavírus SARS CoV-2, desde o início da pandemia no país, marcado pelo primeiro caso positivo identificado a 2 de março de 2020.

Em 24 horas, morreram mais 23 doentes infetados, dos quais, dez na região Norte do país, seis em Lisboa e Vale do Tejo, outros seis na zona Centro e um no Alentejo. Uma das vítimas mortais é um homem na faixa etária dos 30-39 anos. Há ainda a lamentar a morte de três sexagenários (um homem e duas mulheres) e três homens entre os 70 e 79 anos. Também não resistiram à infeção 16 pessoas com 80 ou mais anos (dez mulheres e seis homens).

Em relação aos 11.006 casos diários, 3817 foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo, 2947 no Centro, 1979 no Norte, 772 no Alentejo, 634 no Algarve, 504 na Madeira e 353 nos Açores.

Nos hospitais há menos 120 internados com covid-19, permanecendo hospitalizados 1358 infetados pelo coronavírus. Em estado grave e a receber assistência em cuidados intensivos estão 96 pessoas (menos seis).

Por outro alado, conseguiram recuperar mais 1.752 pessoas, elevando o total de recuperados para 2.787.126.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral de Saúde, há 465.412 casos ativos, o que representa mais 9231 comparando com a véspera.

