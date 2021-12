Mais de quatro mil novos casos em dia com 17 mortos por covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:44, atualizado às 15:21 Facebook

Esta quarta-feira há 17 mortos por covid-19 e 4670 novas infeções confirmadas. Incidência volta a subir.

Portugal regista um total de 18.458 óbitos associados à covid-19 e 1.151.919 casos positivos de SARS CoV-2 desde que foi detetado o primeiro caso no país, em março de 2020.

Em 24 horas morreram 17 doentes, em todas as regiões do país, exceto nos Açores. A zona Centro notificou seis óbitos, Lisboa e Vale do Tejo quatro, a Madeira três, o Norte do país dois, o Alentejo um e o Algarve outro.

Oito vítimas mortais tinham 80 ou mais anos (cinco homens e três mulheres) e sete tinham entre 70 e 79 anos (cinco homens e duas mulheres). Há ainda a lamentar a morte de uma mulher sexagenária e um homem na casa dos 50 anos.

Em relação aos 4670 casos diários, é o Norte que apresenta o valor mais elevado com 1438 registos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 1401 e o Centro com 1231. O Algarve tem mais 295 casos, o Alentejo tem mais 171, a Madeira mais 91 e os Açores mais 43.

Nos hospitais deram entrada mais oito infetados, num total de 841 internados. Em cuidados intensivos continuam 116 doentes graves.

Conseguiram recuperar da doença mais 2446 pessoas, elevando o número de recuperados para 1.077.683.

Há 55.778 casos ativos de covid-19 (mais 2207) e as autoridades de saúde têm 67.805 contactos sob vigilância (mais 2821).

Em dia de atualização da matriz de risco, há um novo aumento da incidência de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias, para 349,8 casos (325,9 na segunda-feira) a nível nacional e para 351,4 tendo em conta apenas o território continental (327,5).

Quanto ao risco de transmissibilidade Rt, desceu para 1,15 (1,17 na atualização anterior) a nível nacional e para 1,16 excluindo os dados das ilhas (1,18).