Mais de quatro milhões de portugueses já receberam duas doses da vacina

Alexandra Inácio Hoje às 21:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de quatro milhões de portugueses (42%) já estão imunizados com as duas doses da vacina contra a covid-19: mais 616 mil do que há uma semana.

De acordo com o relatório da vacinação emitido esta terça-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS), 60% da população (mais de 6,2 milhões) recebeu a primeira dose - há uma semana eram cerca de 5,7 milhões (56%). O processo, recorde-se, tem vindo a bater recordes: na quinta-feira foram administradas 158 mil doses, tendo-se vacinado mais de 600 mil pessoas em quatro dias.

No total, já foram distribuídas mais de dez milhões de doses, tendo Portugal recebido 11,5 milhões de doses.

A esmagadora maioria dos idosos com mais de 80 anos (95%) estão imunizados, assim como 88% dos adultos entre os 65 e 79 anos; a percentagem cai para os 71% na faixa etária entre os 50 e 64 anos e para os 20% no grupo entre os 25 e 49 anos. O autoagendamento a partir dos 23 anos está disponível desde segunda-feira.

Lisboa e Vale do Tejo e Algarve continuam a ser as duas regiões onde o processo está mais atrasado, com 40% da população com a vacinação completa. Alentejo e Centro lideram com 49 e 46% de pessoas totalmente imunizadas. Na região Norte, 41% já receberam as duas doses da vacina.