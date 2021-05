Mais de um milhão de portugueses já têm vacinação completa

Alexandra Inácio Hoje às 22:43 Facebook

Mais de um milhão de pessoas (1119826), 11% da população, já receberam a vacinação completa contra a covid-19 e a quase três milhões (2948708) foi administrada a primeira dose.

De acordo com o relatório semanal da vacinação divulgado esta terça-feira à noite pela Direção Gerald e Saúde (DGS), na última semana receberam a segunda dose mais 204147 pessoas e a primeira mais 377590.

O autoagendamento, recorde-se, está disponível para as pessoas com mais de 60 anos. Por grupos etários, é precisamente entre os 65 e 79 anos que mais pessoas já receberam a primeira dose: mais de um milhão (1345608). Entre os 50 e 64 anos, são mais de 550 mil. Em termos percentuais, os mais idosos são os mais protegidos - 94% dos que têm mais de 80 anos receberam a primeira dose e 87% a imunização completa.

Por regiões, o Norte lidera o processo com mais de 1,3 milhões de pessoas (28% da população) com uma dose - mais 225770 do que há uma semana. Em Lisboa e Vale do Tejo, a primeira dose foi administrada a 1,324 milhões de pessoas (26%), no Centro foram mais de 791 mil (34%), no Alentejo 234 mil (35%) e no Algarve pouco mais de 155 mil (26%). Nas regiões autónomas, mais de 100 mil (104185) foram vacinados com a primeira dose na Madeira (30% da população) e nos Açores, 80130 pessoas (23%).

Portugal já recebeu mais de quatro milhões de doses de vacinas (4655370), tendo sido distribuídas 4171038 doses por todos os postos de vacinação do país.