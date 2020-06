Mais duas mortes e 292 infetados com covid-19 em Portugal: 225 na região de Lisboa

JN Hoje às 13:08, atualizado às 13:34 Facebook

Nas últimas 24 horas, Portugal registou dois óbitos e 292 novos casos de infeção por covid-19, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo. Ao todo, contam-se 39.133 infetados e 1530 óbitos desde o início da pandemia.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreram duas pessoas infetadas com covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, elevando o total de mortes para 1530. Os óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e no Centro (duas mulheres).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 16.762 casos confirmados, mais 225 do que no sábado (quando o aumento registado tinha sido de 282).

Menos 15 internados e mais 470 recuperados

Do total de pessoas infetadas em Portugal, 407 estão internadas (menos 15 do que ontem). Há, este domingo, 69 pessoas em unidades de cuidados intensivos, menos uma do que no sábado, e mais 470 recuperados (25.376 no total).

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista 16.762 infeções e 436 mortos, a região Centro 248 óbitos e 3991 casos confirmados, o Algarve 15 óbitos e 521 pessoas infetadas e o Alentejo dois mortos e 374 pessoas com covid-19.

Os Açores permanecem sem alterações no número de pessoas infetadas, com 143 casos e 15 mortes. Na Madeira, há registo de mais um caso positivo de infeção pelo novo coronavírus: são 92 no total, não havendo óbitos.

Segundo o boletim da DGS, do total de mortes registadas até hoje, 770 são mulheres e 760 homens.