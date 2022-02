Mais mortos e menos casos de covid-19 em dia com 102 internados

Sandra Alves Hoje às 14:10, atualizado às 14:45 Facebook

Este domingo há 51 mortos por covid-19 e mais 31.431 casos positivos confirmados de infeção. Nos hospitais há mais 102 doentes internados. Três óbitos entre os 40-49 anos.

Portugal regista um total de 20.222 óbitos associados à covid-19 e 2.915.971 novas infeções pelo coronavírus SARS CoV-2, desde que o primeiro caso foi identificado no país, em março de 2020, indica o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

Em 24 horas, há 51 mortos e 31.431 casos diários (no domingo passado, dia 30, houve 29 óbitos e 45.335 infeções). A região Norte apresenta os valores mais altos, com 16 vítimas mortais e 11.227 positivos.

Lisboa e Vale do Tejo reportou mais 9839 casos, o Centro mais 5846, o Algarve 1637, o Alentejo 1239, os Açores 1213 e a Madeira mais 430.

Ocorreram ainda 13 óbitos em Lisboa e Vale do Tejo, 12 na zona Centro, quatro no Alentejo e outros quatro no Algarve e dois nos Açores.

Três doentes que não resistiram à infeção por SARS CoV-2 tinham entre 40 e 49 anos (dois homens e uma mulher). Na faixa etária dos 50-59 anos morreu uma mulher e mais três pessoas entre os 60-69 anos (dois homens e uma mulher). É nas idades mais avançadas que se verifica o número mais elevado de vítimas mortais: 14 tinham entre 70 e 79 anos (oito homens e seis mulheres) e 30 com 80 ou mais anos (23 mulheres e sete homens).

Nos hospitais deram entrada mais 102 doentes com covid-19, estando agora internados 2511 infetados. Em unidades de cuidados intensivos há 180 pacientes em estado grave (mais 11).

Por outro lado, há mais 40.391 recuperados, num total de 2.266.939 pessoas que conseguiram ultrapassar a infeção e menos 9011 casos ativos, que são agora 628.810.

Também as autoridades de saúde têm em vigilância menos 1264 contactos em vigilância, o que representa um total de 664.442 pessoas acompanhadas por estarem em isolamento devido a infeção ou contacto de risco.