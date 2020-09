Mais nove mortes e 665 casos de covid-19 em Portugal

Rita Neves Costa Hoje às 14:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Nove pessoas morreram nas últimas 24 horas, aumentando para 1 953 o total de óbitos devido à covid-19, que regista um acumulado de 73 604 casos desde março.

Portugal soma 1953 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, a 2 de março, depois de registar, este domingo, mais nove vítimas mortais da doença provocada pelo vírus da SARS-CoV-2. Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 665 casos positivos, elevando o total para 73604.

Mais 267 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, um total de 47 647 desde o início da pandemia. Há neste momento 24 004 casos ativos, mais 389 do que no dia anterior. Há 635 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais 20 do que ontem, sendo que quatro doentes estão nos cuidados intensivos (89 no total).

Os nove óbitos foram registados no Norte (duas mortes), no Centro (duas mortes) e em Lisboa e Vale do Tejo (cinco mortes). Oito vítimas mortais tinham mais de 80 anos - quatro mulheres e quatro homens - e um homem tinha idade entre os 70 e os 79 anos.

A maioria dos novos infetados foi contabilizada na região de Lisboa (mais 252 doentes) e no Norte (mais 246). No Centro, foram registados 70 novos casos de covid-19, o Alentejo tem mais 55 doentes, o Algarve mais 38, a Madeira com três novos doentes e os Açores registam mais um infetado.