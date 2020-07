Mais quatro mortos e 263 novos casos de covid-19 em Portugal

Sandra Alves Hoje às 13:05, atualizado às 13:35 Facebook

Nas últimas 24 horas registam-se mais quatro óbitos e 263 novos casos de covid-19, segundo a Direção-Geral da Saúde. Doentes recuperados são mais 323.

Portugal contabiliza, desde o início da pandemia, em março, um total de 1716 mortes associadas à covid-19 e 49955 casos de infeção pelo novo coronavírus. Já conseguiram recuperar da doença 35010 pessoas.

As quatro vítimas mortais que constam este sábado no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) pertencem a Lisboa e Vale do Tejo (três) e Alentejo (uma). Um homem tinha entre 70 e 79 anos e outro homem e duas mulheres tinham 80 ou mais anos.

A região de Lisboa apresenta mais 183 infeções em relação a sexta-feira. Tem no total 25293 casos e 585 óbitos. O Norte tem mais 46 registos (18487 casos, 828 óbitos), o Algarve soma mais 21 positivos (838 casos, 15 óbitos), o Centro apresenta mais nove registos (4401 casos, 252 óbitos) e o Alentejo regista mais quatro infeções (671 casos, 21 óbitos).

Açores (160 casos, 15 óbitos) e a Madeira (105 casos) mantêm os dados inalterados.

Há 410 doentes com covid-19 hospitalizados (menos dez) e 50 em unidades de cuidados intensivos (menos duas).

Aguardam resultado laboratorial 1564 pessoas (mais vinte) e há 34980 sob vigilância pelas autoridades de saúde.