Mais seis mortes e 401 novos casos de covid-19 em Portugal

Portugal regista esta sexta-feira mais seis óbitos por covid-19 e 401 novos casos de infeção. Conseguiram recuperar da doença mais 199 pessoas.

O boletim epidemiológico desta sexta-feira Foto: DGS

A Direção-Geral da Saúde contabiliza um total de 1815 mortes associadas à covid-19, desde o início da pandemia, em março, e 57074 casos confirmados de infeção. Até agora conseguiram recuperar da doença 41556 pessoas.

Os óbitos são três homens (um com idade entre 70-79 anos e dois com mais de 80 anos) e três mulheres (uma com idade entre 70-79 anos e duas com mais de 80 anos). Quatro das vítimas mortais são da região de Lisboa e Vale do Tejo e duas do Norte. Do total de 1815 mortes por covid-19 em Portugal, 915 são homens e 900 são mulheres.

O Norte continua a ser a região com mais óbitos por covid-19 (848), seguido de Lisboa (660), Centro (253), Alentejo (22), Algarve (17) e Açores (15). O arquipélago da Madeira ainda não registou qualquer vítima mortal.

Dos 401 novos casos detetados, 182 (45%) são da região de Lisboa e Vale do Tejo (29514 infetados no total), 166 (41%) são do Norte (20457), 29 (7%) do Centro (4757), 10 (2,5%) do Algarve (1062), nove (2%) do Alentejo (923) e cinco (1%) na Madeira (153). O arquipélago dos Açores (208) não detetou novos doentes.

Mais 17 doentes internados e mais três nos cuidados intensivos

Há 334 doentes com covid-19 hospitalizados, mais 17 do que na quinta-feira, e 38 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais três do que no dia anterior).