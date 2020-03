Mais seis mortos. Total de 12 vítimas mortais por Covid-19 em Portugal

Sandra Alves Hoje às 11:48, atualizado às 12:08 Facebook

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu de 1020 para 1280 nas últimas 24 horas e há mais seis mortos, são agora 12 no total. Há cinco doentes recuperados.

Há registo de quatro vítimas mortais por Covid-19 no Norte do país, outras quatro na região Centro, três na zona de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve, segundo os dados do boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), este sábado.

Do total de 9854 casos suspeitos registados pelas autoridades de saúde desde 1 de janeiro, há 1280 casos de infeção confirmados, ou seja, mais 260 do que na sexta-feira. Estão assim distribuídos a nível nacional: 644 casos no Norte, 137 no Centro, 448 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo, 31 no Algarve, três nos Açores e cinco na Madeira.

Há 1059 casos suspeitos a aguardar resultado laboratorial e cinco doentes considerados curados.

Sob vigilância pelas autoridades de saúde há 13155 pessoas.