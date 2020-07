JN Hoje às 13:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou nas últimas 24 horas mais três mortes por covid-19 e 111 novos casos de infeção. No total, contabilizam-se 1722 óbitos e 50.410 infetados.

Desde março, já conseguiram recuperar da doença 35.626 pessoas.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), as vítimas mortais são dois homens (um com 60 a 69 anos e outro na casa dos 80) e uma mulher, também octogenária, todos eles da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).