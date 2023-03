Manifestação da CAP mobiliza agricultores em Beja

A cidade de Beja recebe na manhã desta quinta-feira uma manifestação de agricultores organizada pela Confederação de Agricultores de Portugal (CAP).

A concentração está marcada para as 10 horas, no Parque de Estacionamento de Feiras e Exposições de Beja, sendo a quinta ação convocada pela CAP deste o início de 2023.

Apesar da chuva que se tem feito sentir ao longo da manhã, antes da hora prevista havia já muitos tratores no local de concentração e as informações recolhidas pelo JN revelam que o IP2 no acesso a Beja está muito congestionado face à deslocação dos agricultores com as suas máquinas agrícolas.

Trata-se de um protesto contra várias situações que afetam o setor e está integrado num conjunto de ações já realizadas em Mirandela, Castelo Branco, Portalegre e Caldas da Rainha. Estas manifestações têm sido promovidas com o mote "Contra a incompetência de quem nos governa", contestando um leque de situações, em que um dos principais focos é a decisão do Governo de transferir as competências das Direções Regionais de Agricultura (DRA) para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).

As ações de protesto começaram em janeiro e têm consistido em marchas lentas de tratores e de agricultores, que depois convergem nas sedes das Direções Regionais de Agricultura e Pescas, e têm tido o apoio de diversas associações do setor.

NERBE/AEBAL manifesta total solidariedade.

Em comunicado o NERBE/AEBAL - Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral - manifestou total solidariedade e apoio para com os empresários agrícolas e para com a manifestação organizada pela Confederação de Agricultores de Portugal e as Associações Regionais que a ela se juntaram. O NERBE/AEBAL apelou à participação de todos os seus associados na manifestação promovida pelos empresários agrícolas para que se possa consciencializar o Governo para as dificuldades com que todo o tecido empresarial se debate no seu dia-a-dia.