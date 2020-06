Maria Vieira e forte aparato policial na manifestação de André Ventura

Nuno Miguel Ropio Hoje às 14:46, atualizado às 16:19 Facebook

Protesto convocado pelo Chega arrancou com seis vezes menos participantes do que o esperado, mas o grupo foi-se compondo durante o percurso. Maria Vieira marchou ao lado de Ventura.

A manifestação de Direita convocada pelo partido Chega, em reação aos protestos antirracistas, arrancou na tarde deste sábado no Marquês de Pombal, Lisboa, em direção ao Terreiro do Paço, com um sexto dos participantes esperados pela organização - 250 dos cerca de 1000 a 1500 esperados. Mas durante o trajeto, na Avenida da Liberdade, o número subiu para mais de mil.

Assinala-se ainda o forte aparato policial, tanto na avenida como nas laterais: foram mobilizados para o protesto 100 agentes da PSP, confirmou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) ao JN.

No começo, pelas 14.30 horas, o líder do Chega, André Ventura, sinalizou o facto de esta manifestação ser "a primeira de Direita em 40 anos". "Habituem-se", atirou o deputado, que desfilou junto à atriz Maria Vieira, apoiante do partido.