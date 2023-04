Manuel João Cruz: "O populismo contamina discurso" e há o risco que outros partidos o adotem

O investigador do Centro de Estudos Social (CES) Manuel João Cruz, que se dedica ao estudo do populismo, considera que este fenómeno contamina os discursos e que há o risco que outros partidos sigam o exemplo do Chega e adotem-no. "O Chega afigura-se como um dos maiores desafios na democracia liberal", alerta.

Depois de ter dado um workshop sobre o populismo na manhã deste sábado, em Coimbra, durante o Encontro Nacional de Estudantes de Letras, o investigador entende que há um interesse dos estudantes nesta matéria. "A maior parte deles está muito interessada. Foram interventivos ao longo do workshop. Penso que foi bem sucedido e pareceu-me um público bem formado e bem consciente da realidade política que estamos a presenciar", aponta Manuel João Cruz. No workshop, estiveram cerca de 20 inscritos.

Manuel João Cruz começou a estudar o discurso populista quando entrou no Doutoramento, em 2019, altura que coincidiu com a ascensão do Chega. "Como defensor da democracia liberal, liberdade de expressão e direitos humanos, foi um passo natural na minha investigação. O Chega afigura-se como um dos maiores desafios na democracia liberal", adverte.