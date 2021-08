JN/Agências Ontem às 23:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa fez, pela terceira vez, os caminhos de Santiago.

Segunda-feira, o presidente da República percorreu a pé dois troços do trajeto português. Acompanhado por dois elementos do corpo de segurança, cruzou o rio Minho, entre Valença e Tui. Daí, seguiu de carro até alguns quilómetros antes de Compostela e seguiu a pé, com os restantes peregrinos.

Na catedral galega, recolheu-se durante momentos, antes de voltar a Portugal.