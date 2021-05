Marcelo critica "leveza excessiva" na preparação da festa do Sporting

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:14 Facebook

O presidente da República criticou a "leveza excessiva" na "ponderação de alternativas ao Marquês de Pombal" no que toca aos festejos dos adeptos do Sporting após a conquista do campeonato de futebol, na terça-feira. Contudo, Marcelo Rebelo de Sousa vincou que "não é possível ter um fiscal atrás de cada cidadão".

O chefe de Estado referiu que os excessos nas celebrações, em Lisboa, ocorreram porque "as pessoas se sentem mais à vontade no desconfinamento". Ao contrário, no ano passado, quando o FC Porto foi campeão, o país tinha apanhado "um grande susto" pouco antes, devido ao surgimento da pandemia.

Classificando o clima atual do país como sendo, "por vezes, excessivamente liberto", considerou que o título verde-e-branco foi comemorado de modo "errado" e referiu que esse erro "não pode ser replicado num futuro próximo".

Marcelo considerou terem existido "problemas de previsão e de organização" quanto aos festejos. No entanto, disse não ter conseguido apurar se houve responsabilidade do ministério da Administração Interna "ou se isso foi tratado a nível de outras estruturas".

Não há "risco grande" de o Orçamento ser chumbado

Questionado sobre o próximo Orçamento do Estado (OE), o presidente disse estar "convencido" de que o documento é aprovado "com uma base de apoio similar à do último". Não há "risco grande de o Orçamento não passar", insistiu.

Marcelo considerou não ser "realista" esperar que o OE seja negociado entre PS e PSD. "E não sei se é muito bom para o sistema", acrescentou, referindo ser "muito difícil" que um líder da Oposição, ainda para mais em ano de eleições autárquicas, chegue a acordo com o partido do Governo nesse particular. Até porque, se isso acontecer, não pode "liderar uma alternativa", alertou.

Sobre a pandemia, o chefe de Estado revelou ter "uma grande expectativa" de que esta dure apenas mais "dois ou três meses".