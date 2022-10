Marcelo diz que país deve esperar muito de Passos Coelho no futuro

Marcelo Rebelo de Sousa diz não ter dúvidas que o país "pode e deve esperar pelo contributo de Pedro Passos Coelho no futuro". O presidente da República justificou deste modo, em Amarante, aos jornalistas a referência que momentos antes tinha feito ao ex-primeiro-ministro no discurso solene do centenário do nascimento de Agustina Bessa Luís, ao afirmar que "o país deve agradecer a Passos Coelho pelo passado e pelo que vem no futuro".

"Acrescentei uma coisa óbvia que o país deve ao primeiro-ministro Passos Coelho uma resistência que, ainda há dois dias, pude ouvir ser elogiada pela boca da então chanceler Angela Merkel. É reconhecido cá dentro e lá fora, é um facto. Por outro lado, entendo que sendo tão novo [Passos Coelho], o país pode esperar, deve esperar muito do seu contributo no futuro, não tenho dúvidas", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Pedro Passos Coelho foi uma das personalidades que marcou presença na cerimónia do centenário do nascimento de Agustina Bessa Luís, no museu municipal de Amarante. No seu caso, esteve a título de amigo da família da autora de A Sibila, facto que Mónica Baldaque, filha de Agustina, fez questão de sublinhar.