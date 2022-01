Marcelo e Rui Moreira juntos ao jantar e na "movida" do Porto

JN Hoje às 00:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa jantou no Porto, este sábado à noite, na companhia do líder da autarquia, Rui Moreira. E depois foi revisitar a "movida" da cidade.

O repasto, num conhecido restaurante da Baixa do Porto, incluiu lampreia e cabrito assado.

Após o jantar, os presidentes passearam pela cidade, com passagem pelas "Galerias", zona de bares na Baixa da Invicta, com direito às afamadas "selfies" de Marcelo. A "movida" que o chefe de Estado conhecia há mais de 20 anos "mudou muito", reconheceu o chefe de Estado.

O presidente encontrou um "Porto com animação e dinâmica, apesar da pandemia". "Ao longo destes dois anos, nunca deixei de vir ao Porto mesmo nas alturas muito difíceis, mas devo dizer que encontrei mais turismo na cidade em termos relativos do que noutros pontos do país. Resistiu, é impressionante", afirmou ao Jornal de Notícias.

Marcelo aproveitou o dia de reflexão para estar com amigos e ainda teve tempo para uns mergulhos na praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos, beneficiando de um "dia incrível e sem vento". Da agenda informal do presidente constou, ainda, um passeio pela marginal.

Este domingo, dia de eleições, o presidente da República segue para Celorico de Basto para votar na secção onde está inscrito e depois regressa a Lisboa.