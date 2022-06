Marcelo elogia investimento na educação bilingue no Reino Unido

JN/Agências Hoje às 12:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República visitou, este sábado, a Escola Anglo-Portuguesa de Londres e elogiou o ensino bilíngue das crianças lusófonas no Reino Unido, considerando que essa é a via indispensável para serem "importantes no futuro".

Nesta visita, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, Marcelo Rebelo de Sousa esteve acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo.

A Escola Anglo-Portuguesa de Londres é a primeira com currículo bilingue - português e inglês - no Reino Unido, foi aprovada em 2016 pelo Governo britânico, que financia a aquisição do edifício e o funcionamento. Tem neste momento cerca de 40 crianças da pré-primária e 1º ano do Ensino Básico, algumas das quais com pais brasileiros. O objetivo é atingir os 420 alunos, com frequência até ao 6º ano de escolaridade.

O chefe de Estado ouviu as crianças (entre quatro e seis anos) cantarem o hino nacional e também uma canção com letra em português e inglês. E comentou logo a seguir: "Há dois grandes países, Reino Unido e Portugal".

"Muito obrigado por esta visita, muito obrigado por aquilo que fazem, pais e mães, muito obrigado pelo vosso contributo para o futuro destas meninas e meninos. Vocês sabem que são muito importantes e no futuro ainda serão mais importantes para Portugal e para o Reino Unido", declarou o presidente da República.

Depois, Marcelo Rebelo de Sousa pediu às cerca de três dezenas de crianças que tinha à sua frente que levantassem o dedo se têm gostado de estudar matemática e geografia. Algumas levantaram o dedo.

"E agora levante o dedo quem gosta de animais", desafiou o presidente da República. E todas as crianças levantaram imediatamente o dedo.

PUB

A seguir, em outro tom, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu-se aos professores, assistentes operacionais e pais das crianças para agradecer "aquilo que fazem pelo Reino Unido e por Portugal".

"Obrigado por aquilo que fazem por estas famílias e pelo futuro destas crianças", acrescentou.

A Escola Anglo-Portuguesa faz parte da rede pública britânica e a frequência é gratuita e aberta a crianças de qualquer origem.

O projeto foi iniciado pela coordenadora do ensino de português do Camões IP no Reino Unido, Regina Duarte, que na sexta-feira foi condecorada com a Ordem de Instrução Pública pelo Presidente da República.

O Camões IP participa no Conselho de Administração da escola, oferece materiais educativos e colocou um professor de português a tempo inteiro.