Marcelo em isolamento após contacto com infetado com covid-19

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está em isolamento profilático após contacto com um elemento da Casa Civil que testou positivo à covid-19.

O presidente da República "teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã", lê-se numa nota divulgada no site da Presidência da República.

Nesse sentido, Marcelo Rebelo de Sousa "encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco".

Segundo fonte de Belém, o contacto do presidente da República com o referido elemento da sua Casa Civil foi "muito breve, muito curto, com máscara, para dar indicações sobre determinadas questões internas, à margem das audiências aos partidos".

Esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa tem agendado um debate com André Ventura, na SIC, que se mantém agendado. Segundo a estação de televisão, aguardam-se indicações da DGS para saber se vai ser em formato presencial ou virtual.