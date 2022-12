Marcelo exclui eleições mas Costa enfrenta "teste do algodão"

Presidente não vê "alternativa forte" e PSD diz não querer legislativas. Primeiro-ministro tem como desafio mudar Governo, com leque de opções limitado, e dar provas de maior escrutínio para evitar "casos e casinhos".

Marcelo Rebelo de Sousa recusa usar a "bomba atómica" porque "não é claro que surgisse uma alternativa evidente e forte, imediata àquilo que existe no Governo" e o "experimentalismo não é aconselhável para a saúde das democracias". Sem acusar o toque, o PSD concordou que não pode haver eleições todos os anos. Mesmo com Belém a afastar a dissolução do Parlamento, António Costa tem a difícil tarefa de substituir Pedro Nuno Santos. E, com ou sem remodelação, terá de dar provas de maior escrutínio para evitar "casos e casinhos", defendem politólogos ao JN, notando que recrutar gente para o Governo é cada vez mais complicado. Será "o teste do algodão", diz Miguel Ângelo Rodrigues. Do mesmo modo, Costa é chamado a resolver os problemas de articulação.

Desde a demissão do ministro das Infraestruturas, Costa tem-se aconselhado com outros ministros, relataram fontes do Executivo ao JN. Marcelo disse que não poderá ficar no Brasil para o funeral de Pelé, na terça-feira. Tem de voltar "por várias razões, uma das quais a posse do Governo". Mas, segundo outra fonte do Executivo, não é certo que Costa apresente nomes logo que Marcelo regresse.