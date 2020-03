Marcelo: "Impõe-se manter as medidas de contenção"

Tiago Rodrigues Hoje às 14:24 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta terça-feira que, de acordo com os especialistas, "impõe-se manter as medidas de contenção" no país.

A decisão sobre a possível renovação do estado de emergência é tomada amanhã, quarta-feira. Após reunião com os especialistas e outras figuras políticas, a posição de todos foi "unânime" e "impõe-se manter as medidas de contenção". "Há que manter a pressão na mola", disse o presidente, que falou aos jornalistas no final da 2.ª sessão de apresentação "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", na sede do Infarmed, em Lisboa.

Sobre a reabertura das escolas, Marcelo afirmou que para a semana haverá uma outra reunião. "As medidas de contenção mais específicas serão tomadas pelo governo. No dia 7 [de abril] haverá uma reunião que terá como preocupação analisar os dados no presente e previsões para o futuro, tendo em conta a decisão a tomar pelo governo no dia 9 [de abril]", explicou.

Sobre os números até agora revelados, o Presidente da República disse que "os valores podem vir a ser metade do que se verificava na fase inicial". "A grande atenção deve concentrar-se agora na verificação dos casos diários, da sua confirmação".