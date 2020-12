Marcelo propõe estado de emergência até 7 de janeiro para preparar festas

Carla Soares Hoje às 22:29 Facebook

O presidente da República enviou esta quinta-feira à noite ao Parlamento o projeto de diploma que renova, pelo período de 15 dias, até 23 de dezembro, o estado de emergência para todo o território nacional, mas anunciando nova renovação até 7 de janeiro para preparar as festas. Já tem acordo do Governo e sublinha que a vacinação só começará a ter impacto generalizado ao longo do próximo ano.

Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou esta noite em sentido favorável, Marcelo Rebelo de Sousa permite deste modo ao Executivo adotar as medidas necessárias à contenção da propagação da covid-19 e, desde já, anunciar medidas previstas para os períodos de Natal e Ano Novo.

Veja aqui o decreto do presidente da República

"Esta renovação habilitará o Governo a manter e tomar medidas que considere adequadas para combater a pandemia e continuar a atenuar os riscos de contágio", lê-se no decreto, baseando-se na posição dos peritos para defender que "a manutenção das restrições visa permitir níveis mais baixos de novos casos de covid-19, e, em consequência, também menos admissões hospitalares e menos falecimentos, mantendo a capacidade de resposta do SNS e do sistema de saúde em geral."

Vacina com repercussão ao longo de 2021

"Face a estas perspetivas, é previsível que esta renovação se tenha de estender pelo menos por um período até 7 de janeiro, permitindo desde já ao Governo prever e anunciar as medidas a tomar durante os períodos de Natal e Ano Novo, tanto mais que a boa notícia da vacinação só começará a ter repercussão generalizada ao longo do ano de 2021", destaca ainda o presidente. Tal implicará novo decreto presidencial, precedido de parecer do Governo e de autorização da Assembleia, já dentro de alguns dias, subllinha ainda.