Marcelo quer que restrições do Natal sejam divulgadas "na próxima semana"

O Presidente da República pressionou o Governo a dar a conhecer "na próxima semana" as restrições que vigorarão durante o período de Natal. Marcelo Rebelo de Sousa quer que as medidas sejam conhecidas na altura em que o estado de emergência for renovado.

"Não faz sentido fazer os portugueses esperarem pelo dia 24 de dezembro para saberem o que vão fazer na noite de Natal", disse Marcelo Rebelo de Sousa esta sexta-feira, durante um evento organizado pelo jornal "Público".

"Parece-me de bom senso que, antecipadamente, os portugueses saibam como podem organizar aquele fim de semana de 24, 25, 26 e 27", acrescentou o chefe de Estado, pressionando o Governo a não adiar mais o anúncio dessas medidas.

O atual período do estado de emergência, recorde-se, está em vigor até ao dia 8 de dezembro.