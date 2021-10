Marcelo sem dúvidas: "Ou há Orçamento ou avanço para a dissolução"

JN/Agências Hoje às 12:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou, esta segunda-feira, o que já havia dito sobre uma possível não-aprovação do Orçamento do Estado para 2022. Depois de tomar conhecimento da intenção do PCP em votar contra o documento, o presidente da República sublinhou que avança "logo, logo", para o processo de dissolução, convocando um Conselho de Estado, caso o documento não seja aprovado na próxima quarta-feira.

Apesar de ainda ter esperança num acordo "até ao último segundo", Marcelo Rebelo de Sousa não tem dúvidas em usar a bomba atómica, caso tal seja necessário. "Essa é a minha expetativa. Se não for possível, é a dissolução", disse aos jornalistas. O presidente da República não colocou a hipótese de o Governo continuar no poder a gerir o país em duodécimos ou que apresentasse um novo Orçamento do Estado.