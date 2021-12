Maria José Morgado premiada pelo combate contra a corrupção

Enzo Santos Hoje às 22:03 Facebook

Prémio Tágides reconhece ações no combate à corrupção.

Foram conhecidos esta quarta-feira os vencedores da primeira edição do "Prémio Tágides". Maria José Morgado foi duplamente reconhecida pelo seu papel ativo no combate contra a corrupção. A magistrada do Ministério Público foi agraciada com dois prémios, nas categorias "Iniciativa Política" e "Investigação".

A procuradora dedicou o seu prémio "à sociedade civil anónima, sofredora, combativa" que quer "lutar pela igualdade com critérios de ética e transparência".

Os vencedores foram conhecidos esta quarta-feira, numa cerimónia realizada na Fundação Champalimaud, em Lisboa. O "Prémio Tágides 2021", promovido pela "All 4 Integrity", é o primeiro galardão anticorrupção atribuído em Portugal, e tem como objetivo reconhecer o trabalho de pessoas ativas no combate à corrupção.

Outros vencedores

Entre os vencedores estão também Joana Marques Vidal, procuradora-geral da República entre 2012 e 2018, vencedora na categoria "Sociedade Civil". A magistrada realçou a importância do prémio: "Estas iniciativas permitem, nos momentos de reflexão, o aprofundamento daquilo que é o dever de ser transparente", disse Marques Vidal, tendo dedicado o galardão a "todos os magistrados do ministério público".

Os restantes vencedores foram Manuel Rui Nabeiro, na categoria "Iniciativa Empresarial", e o whistle blower Rui Pinto, merecedor de menção honrosa na categoria "Iniciativa Jovem".

O Prémio Tágides destaca personalidades em cinco categorias: Investigação, Sociedade Civil, Iniciativa Política, Iniciativa Empresarial e Iniciativa Jovem.