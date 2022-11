Mariana Vieira da Silva diz que filiação no PS "nunca foi critério" para recrutar

O gabinete da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, assegurou esta tarde que a contratação do adjunto Tiago Cunha, que está a gerar polémica devido à falta de experiência, se baseou "na adequação do perfil do nomeado à natureza das funções do gabinete" e que "a filiação partidária no Partido Socialista nunca foi critério de recrutamento".

A reação surge em resposta ao JN, na sequência da polémica que envolve a contratação recente do adjunto de Mariana Vieira da Silva, Tiago Cunha, de 21 anos, que é filiado na Juventude Socialista e não tem experiência profissional conhecida.

Fonte oficial do Ministério da Presidência explica que a lei que rege os gabinetes do Executivo "confere discricionariedade aos membros do Governo relativamente às nomeações para os seus gabinetes". Ou seja, a lei não impede que se contratem pessoas da confiança política dos ministros para os respetivos gabinetes.

PUB

Assim, "não está em causa uma nomeação, indicação ou designação para administração pública no quadro de uma relação jurídica de emprego público, mas para o exercício de funções (necessariamente temporárias) num gabinete de membro do Governo", acrescenta a mesma fonte, frisando que as funções de Tiago Cunha "podem cessar a qualquer momento, por decisão do membro do governo ou automaticamente com a sua exoneração".

A nomeação de Tiago Cunha baseia-se "na adequação do perfil do nomeado à natureza das funções do gabinete, nos termos da lei e com plena observância das regras aplicáveis, incluindo a remuneração, seguindo o princípio que para trabalho igual salário igual, independentemente da idade". Por fim, o Ministério reforça que "a filiação partidária no Partido Socialista nunca foi critério de recrutamento".