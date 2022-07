Marinha vai testar drones na primeira Zona Livre Tecnológica

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 20:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A Marinha portuguesa conta, a partir desta terça-feira, com um espaço onde a lei está suspensa e que permite, por isso, fazer experiências tecnológicas inovadoras. Situada em Tróia, Setúbal, a primeira Zona Livre Tecnológica (ZLT) do país servirá para a Marinha testar sistemas de segurança e defesa não tripulados e outras tecnologias em ambientes de subsuperfície, superfície (terrestre e molhado) e aéreo. A cerimónia terá a presença do Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), almirante Gouveia e Melo.

Já houve 12 manifestações de interesse para criar zonas livre tecnológicas em Portugal, sendo que uma delas irá nascer em Matosinhos e já está a ser desenvolvida. Desses pedidos, um é criado esta terça-feira, sete têm parecer favorável da Agência Nacional de Inovação (ANI), dois receberam uma avaliação desfavorável e outros dois estão em análise, revelou Joana Mendonça, presidente da organização ao JN.

"A criação das ZLT pretende posicionar Portugal no contexto internacional de I&I [Investigação e Inovação]", resumiu Joana Mendonça. Esse caminho faz-se criando condições especiais para o desenvolvimento de tecnologias de ponta "que, de outra forma, não poderiam ser testadas devido a constrangimentos de natureza regulatória", frisou.