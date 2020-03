Marta Temido alerta: sem civismo, "a epidemia vai avançar"

Rita Neves Costa Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra da Saúde informou este sábado que Portugal está a entrar na "fase de crescimento exponencial da epidemia" e apela ao civismo dos portugueses.

Em conferência de imprensa, Marta Temido anunciou um reforço de medidas na área da Saúde para combater a epidemia de Covid-19. Entre elas está a implementação da fase de tratamento da infeção em casa para doentes com sintomas moderados e o encaminhamento dos doentes com sintomas mais graves para os hospitais. Desta forma, o Governo pretende uma redefinição do fluxo de tratamento no Serviço Nacional de Saúde. Na mesma lógica, os testes para despistagem do novo coronavírus poderá começar a ser feito em casa ou em centros específicos.

À semelhança do que tem acontecido em alguns hospitais portugueses e dos pedidos feitos por algumas ordens profissionais nos últimos dias, a ministra da Saúde recomendou o adiamento de consultas não urgentes a partir desta segunda-feira, mantendo o acompanhamento de crianças, grávidas e de utentes com situações graves e urgentes.

Face à falta de equipamento de proteção individual, denunciado esta sexta-feira pelo Sindicato Independente dos Médicos, Marta Temido revelou o alargamento desses mesmos produtos, porque "estamos a entrar numa outra fase da epidemia", esclareceu. "Procuramos garantir que ninguém é prejudicado", acrescentou a ministra. Neste momento, são conhecidos 169 casos positivos de coronavírus, sendo que 114 pessoas estão internadas e dez doentes estão nos cuidados intensivos.

Também o Infarmed vai adotar um conjunto de recomendações na rede de farmácias em Portugal, nomeadamente através do "atendimento ao postigo". Marta Temido fez ainda um apelo para que o civismo seja efetivo e concreto nos próximos tempos em Portugal, caso contrário o "SNS não vai conseguir corresponder e a epidemia vai avançar". "Vão ser semanas duras", acrescentou, não adiantando quando será o pico do surto de Covid-19.