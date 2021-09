Marta Temido terá usado carro do Governo para participar em campanha do PS

JN Hoje às 00:27 Facebook

A ministra da Saúde utilizou, na sexta-feira, uma das viaturas oficiais do Governo para se deslocar a uma ação de campanha eleitoral do Partido Socialista, avança o "Observador".

No mesmo dia em que, como governante, visitou um centro de vacinação em Gaia e recebeu a medalha de ouro do município por serviços prestados na pandemia, Marta Temido esteve também presente na campanha do PS no Porto, "à margem da agenda" oficial que tinha para sexta-feira, explicou a própria na ocasião.

A ministra da Saúde tomou o pequeno-almoço com o candidato socialista à Câmara portuense, Tiago Barbosa Ribeiro, no café Guarany, na Avenida dos Aliados. Mas, de acordo "Observador", chegou ao local transportada no carro que usa ao serviço do Governo. Em causa pode estar o crime de peculato de uso, diz um especialista ouvido pelo jornal online, que questionou o ministério da Saúde sobre a utilização de um carro do Executivo para participação em eventos de campanha eleitoral, não tendo obtido resposta.

Depois de sair dos Aliados, Marta Temido foi até ao Pavilhão das Pedras, em Gaia, onde funciona um centro de vacinação, para depois regressar ao Porto, onde participou no 12.º Encontro Nacional das Unidades de Saúde Familiar.