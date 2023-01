Matemáticos criticam revisão curricular da disciplina no Secundário

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) emitiu esta segunda-feira mais um parecer negativo à decisão do Ministério da Educação de homologar as novas Aprendizagens Essenciais (AE) acerca da disciplina de Matemática A para o Ensino Secundário. O documento relativo à revisão curricular é "omisso, vago e impreciso", dizem os especialistas.

Para os matemáticos, a decisão do Governo, publicada em despacho a 13 de janeiro, colocará em causa o ensino e a aprendizagem, sobretudo para os alunos que querem ingressar em Matemática no Ensino Superior.

Em comunicado enviado às redações, a sociedade aponta que o documento do ministério é "omisso, vago, impreciso e desestruturado" ao promover, por exemplo, "o uso intensivo de calculadoras ou de meios tecnológicos". Os especialistas criticam ainda a "superficialidade" e a "introdução de alguns temas no 10.º ano de pertinência discutível".

Esta não é a primeira vez que a SPM emite um parecer negativo às novas aprendizagens essenciais de Matemática para o Secundário. A 15 de setembro do ano passado, os especialistas defendiam haver "múltiplos e graves problemas", quer no conhecimento matemático, quer no conhecimento pedagógico-didático.

A revisão curricular esteve em consulta pública entre 5 de junho e 15 de setembro de 2022. Segundo o site da Direção-Geral da Educação, o documento servirá como "referencial para as decisões tomadas pela escola" sobre o ensino da disciplina. Para a SPM, há a tentativa de "transformar a aprendizagem da Matemática num conjunto disperso de abordagens", o que "desmotiva os alunos" e vai "contribuir para a carga burocrática" dos docentes.