Máximas sobem esta quarta-feira mas noite arrefece

Embora o céu continue com nebulosidade, as temperaturas máximas vão subir. À noite, espera-se arrefecimento.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta quarta-feira, no território continental, céu geralmente pouco nublado, temporariamente muito nublado, em especial por nuvens altas. Prevê-se ainda nevoeiro matinal no litoral da região Centro.

O vento será fraco (até 20 km/h), soprando moderado (até 35 km/h) nas regiões Norte e Centro durante a manhã, e tornando-se forte (com rajadas até 70 km/h) nas terras altas das mesmas regiões até ao fim da manhã.

Quanto às temperaturas, o IPMA espera uma subida da temperatura máxima na faixa costeira a norte do Cabo Mondego e um acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro. As temperaturas mínimas vão variar entre os 3º Celsius, em Bragança, e os 14º, em Faro. E as máximas entre os 18º, na Guarda, e os 26º, em Santarém.