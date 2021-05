Medicamentos inovadores contra a covid testados em 1500 portugueses

Joana Amorim Hoje às 06:57 Facebook

Infarmed autorizou, no ano passado, seis ensaios. Hospital de S. João, no Porto, participa em consórcio europeu de investigação.

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) recebeu, em 2020, seis pedidos de ensaios clínicos na área de tratamentos covid. Todos foram autorizados, com a previsão de inclusão de 1441 participantes. Em causa, estudos que testam a eficácia de diferentes tratamentos para a doença. O Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, é uma das instituições nacionais aderentes às investigações para criar medicamentos contra a covid.

Naquele que foi o ano com o maior número de sempre de ensaios submetidos, o Infarmed autorizou três investigações de natureza comercial (indústria farmacêutica) e outros três de promotores académicos. Entre os quais, os ensaios Solidarity, promovido pela Organização Mundial de Saúde (com 12 mil doentes de 30 países); o Recovery, da Universidade de Oxford, (cerca de 40 mil participantes); e o DisCoVeRy, do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica (INSERM, França). Realizando-se tratamentos experimentais contra a covid com fármacos usados para outras patologias.