Médicos querem centros de referência para tratar esclerose múltipla

Sociedade Portuguesa de Neurologia alerta para a necessidade de um registo nacional da doença e equidade no acesso à inovação. Portugal tem cerca de oito mil doentes.

Criar centros de referência para o tratamento da esclerose múltipla e implementar um registo nacional que permita obter um retrato da doença em Portugal. Estas são duas medidas que o Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla (GEEM) da Sociedade Portuguesa de Neurologia considera necessário prosseguir para melhorar a eficiência da prestação de cuidados de saúde aos cerca de oito mil doentes diagnosticados com a patologia no país. As medidas constam numa declaração pública, divulgada esta segunda-feira, Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Em todo o Mundo, estima-se a existência de mais de dois milhões de doentes.

Segundo o documento, os centros de referência devem ser multidisciplinares e estar dotados de "recursos altamente diferenciados" para "possibilitar a implementação de uma rede integrada de cuidados", bem como potenciar "a eficiência do sistema de prestação de cuidados de saúde e uma maior equidade no acesso dos doentes à inovação".