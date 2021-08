Casos ativos baixam em dia com mais oito mortes por covid

Tiago Rodrigues Hoje às 15:17 Facebook

Portugal regista, este sábado, mais 2676 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 e oito mortes associadas à covid-19. Há menos seis internados em enfermaria, mas mais dois em cuidados intensivos. Há menos 328 casos ativos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país contabiliza um total de 1 017 308 casos de infeção pelo coronavírus e 17 630 mortes associadas à doença covid-19. Até hoje, já recuperaram 955 090 pessoas, 2996 das quais nas últimas 24 horas.

Em comparação com o boletim de ontem, o número de novos casos é ligeiramente superior - 2676 hoje e 2507 na sexta-feira -, mas houve menos uma morte - oito óbitos hoje e nove na sexta-feira. O número de internados em enfermaria também baixou: há menos seis doentes, num total de 681. Já nos cuidados intensivos, há mais dois internados, aumentando o total para 145.

De acordo com o boletim epidemiológico deste sábado, o Norte é a região com maior número de novas infeções, com mais 911. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (mais 885), Centro (410), Algarve (232), Alentejo (138), Madeira (52) e Açores (48).

As oito mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (seis) e no Norte (duas). No total, já morreram 9259 homens e 8371 mulheres com a doença desde o início da pandemia.

Há ainda a assinalar a descida dos casos ativos - são menos 328, num total de 44 588 - e dos contactos em vigilância - menos 389, num total de 50 638.

Mais novos casos do que há uma semana, mas menos mortes e internados

Se compararmos os dados de hoje com os de sábado passado, 14 de agosto, há uma ligeira subida de novos casos: na semana passada foram registadas 2571 infeções - menos 105 do que hoje. Porém, houve uma diminuição dos óbitos esta semana - no passado sábado foram registadas 12 mortes, mais quatro do que hoje.

Em relação às hospitalizações, em ambas as semanas houve uma diminuição do número de doentes em enfermaria - no passado sábado havia menos cinco pacientes internados, enquanto hoje são menos seis. Na semana passada, saiu um doente das unidades de cuidados intensivos, mas hoje entraram mais dois.

Quanto à matriz de risco, que foi atualizada na sexta-feira, esta revela que a incidência desceu de 314,6 para 312,3 casos de infeção por 100 mil habitantes, a nível nacional. Descontando as ilhas, a descida foi de 319,0 para 316,6. O índice de transmissão, R(t), manteve-se em 0,98 a nível nacional e continental.