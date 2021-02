Menos de 200 mortos e de três mil casos de covid-19 esta segunda-feira

JN Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal reportou, esta segunda-feira, 196 mortes associadas à covid-19, num dia com mais 2505 casos identificados da doença.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) reporta, esta segunda-feira, mais 196 mortes associadas à covid-19 e um acréscimo de 2505 infeções causadas pelo vírus da SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. O total de óbitos subiu para 14354, enquanto o acumulado de casos positivos ascende, agora, a 7676, desde a 2 de março.

O número de pessoas internadas aumentou em 96, para 6344, enquanto os pacientes em cuidados intensivos são agora mais 12, para um total de 877 doentes hospitalizados em estado considerado grave.

Com mais 6755 recuperados, 612921 no total, Portugal tem 140644 os casos ativos da doença, menos 4446 do que no domingo, que deixam sob vigilância das autoridades de saúde um total de 180905 portugueses - menos 6535 do que ontem.

Números mais baixos, de morte e de casos, desde o início do ano

É segunda-feira, dia tradicionalmente com menos casos reportados, por força do fecho dos laboratórios ao domingo, mas a semana começa com números animadores, com o total diário de mortes a descer abaixo da fasquia dos 200, o que não acontecia desde 19 de janeiro, quando foram reportados 167 óbitos. Daí para a frente, foi sempre a subir, tendo-se ultrapassado por duas vezes a barreira das 300 vítimas mortais em 24 horas, com 303, a 28 e 31 de janeiro.

O número de novas infeções desceu da barreira das três mil, o que acontece pela primeira vez desde 28 de dezembro, quando foram registadas 2093 infeções num período de 24 horas. Um número que acende uma luz de esperança no achatamento da curva, que se segue aos 3508 de domingo, no que foi o epílogo de uma semana que chegou aos 9083 casos diários, a 3 de fevereiro.

PUB

Um ritmo de descida que está a surpreender os especialistas, patente na análise às últimas segundas-feiras: 6923 casos a 25 de janeiro, 5805 a 1 de fevereiro e, agora, 2505 esta segunda-feira, quase metade do que foi reportado há uma semana.

Região de Lisboa com mais de metade dos óbitos e dos casos

A Região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou mais de metade dos óbitos e dos casos reportados esta segunda-feira. Com mais 100 óbitos, 51% do total diário de 196 vítimas mortais, são agora 5790 as vidas perdidas para a covid-19 no entorno da capital, que reportou mais 1760 infeções - 286665 desde 2 de março.

A Região Norte, a mais afetada no início da pandemia reportou 379 infeções esta segunda-feira, o número mais baixo de 7 de outubro, quando reportou 356 casos positivos de covid-19 e um óbito. No total, a zona mais setentrional do país acumula 317428 casos positivos e 4849 vítimas mortais, 32 até à meia-noite de domingo.