Menos de dois mil casos de covid-19 num dia com 105 mortes

Portugal reportou 105 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, período no qual foram registados mais 1944 casos de covid-19.

Portugal regista agora um total de 15754 mortes por covid-19 e 792829 casos confirmados desde o início da pandemia no país, em março de 2020, segundo os números revelados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados continua a cair a um ritmo elevado. Esta quinta-feira, há 3819 pessoas hospitalizadas, menos 318 do que na quarta-feira, 688 das quais, menos 31, em cuidados intensivos.

Em três dias, 1013 pessoas tiveram alta, reduzindo o total de internamentos para números inferiores aos registados a 11 de janeiro, quando havia 3983 pessoas hospitalizadas, 558 em cuidados intensivos. A proporção de doentes que lutam pela vida é maior agora, com 688 doentes em UCI, para 3819 internados, apesar de se notar uma quebra sustentada nos doentes que lutam pela vida, com menos 107 desde segunda-feira.

O total de casos ativos desceu abaixo dos 90 mil, recuando para números inferiores aos registados no início do mês de janeiro. Com 89613 infetados esta quinta-feira, Portugal tem menos de metade dos doentes ativos dos que tinha a 29 de janeiro, quando atingiu um máximo de 181811 pessoas infetadas com o vírus da SARS-CoV-2.

Há menos 107553 pessoas sob vigilância da autoridades, por serem considerados contactos de risco, num dia em que o número de recuperados aumentou para 687462, mais 4401 do que na quarta-feira.

Terceiro dia seguido com mais de 100 mortos

É o terceiro dia seguido com mais de 100 mortos, embora abaixo dos 127 de quarta-feira e dos 111 de terça-feira, numa semana que começou com 90 óbitos, na segunda-feira. Hoje são 105, um número acima dos três dígitos, mas inferior, em 62, às 167 mortes registados na quinta-feira da semana passada.

Das 105 mortos reportados esta quinta-feira, sete (cinco homens e duas mulheres) tinham menos de 50 anos. Número que representa quase 7% do total diário de óbito num escalão, 50-59 anos, que "vale" menos de 3% do total de óbitos a nível nacional.

A letalidade da doença aumentou também nos escalões etários seguintes, com percentagens diárias superiores às registadas em termos globais. Os 15 óbitos entre os sexagenários (nove homens e seis mulheres), representam 14% do total diário, numa faixa, 60-69 anos, que equivale a cerca de 9% do total de óbitos.

Idêntica situação no escalão dos 70-79 anos, que perdeu 28 vidas (18 homens e 10 mulheres). Uma percentagem diária de 27%, num escalão que representa 21% dos óbitos totais.

Com o aumento registado nas faixas etárias entre os 50 e os 70 anos, notou-se uma quebra da letalidade entre os mais velhos, com a faixa etária acima dos 80 anos a reportar 54 mortes, cerca de 51% do total diário, no escalão que concentra a 67% do total de vitimais mortais.

Casos abaixo dos dois mil, com Lisboa mais afetada

O total de casos ficou abaixo dos dois mil, pela segunda vez esta semana, que começou com 1502 infeções, na segunda-feira, tendo passado a fasquia dos dois mil na quarta-feira. Números que dão esperança, uma vez que são inferiores aos 3480 e 2854 de quarta e quinta-feira da semana passada.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) reportou 56 óbitos, mais de metade do total de 105 mortes anotadas nas últimas 24 horas, com o número total de vítimas a ascender a 6521 naquela zona do país. No mesmo período, foram registados, no entorno de Lisboa, 969 novos casos de covid-19, um pouco menos de metade do total nacional.

A Região Norte, mais afetada no início da pandemia, registou 489 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, para um total de 323482, e 20 óbitos (5112 desde o início da pandemia).

Ao centro, foram reportados 287 casos (113348 desde o início da pandemia) e 17 mortes (2803 no total). No Alentejo, são agora 28019 os casos totalizados, 59 nas últimas 24 horas, período no qual morreram seis pessoas, elevando o acumulado de mortes para 911.

Mais a sul, foram reportados 56 casos e seis óbitos, com os total de mortes a subir para 19629 e as mortes a subirem para as 320.

Nas ilhas, a morte passa ao largo pelo sexto dia seguido, na Madeira, sétimo nos Açores. Os casos continuam num registo baixo no arquipélago açoriano, que reportou 16 infeções (3696 no total), enquanto a Madeira registou 68 novos doentes associados à covid (5462 no total).