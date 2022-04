Menos diplomados e mais abandono de alunos com deficiência no Ensino Superior

Joana Amorim Hoje às 07:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Número de estudantes que concluíram o curso caiu 19,7% e entre os que o interromperam subiu 7,1%.

De ano para ano, as instituições de Ensino Superior têm visto aumentar o contingente de alunos com necessidades especiais de educação (NEE). Contudo, em plena pandemia, aumentou o número destes estudantes que abandonaram os seus cursos e caiu o número de diplomados. Naquilo que poderá ser um sinal da importância do ensino presencial.

Os dados constam do inquérito levado a cabo pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência a 100 estabelecimentos de Ensino Superior e 287 unidades orgânicas, tanto públicas como privadas. E dizem-nos, primeiro, que, neste ano letivo, o número de alunos inscritos com NEE aumentou 7,1%, para os 2779, contra acréscimos de 10,5% e 16,8% nos dois anos letivos anteriores.