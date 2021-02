Novos casos de covid-19 caem para metade numa semana

Rita Salcedas Hoje às 14:53, atualizado às 15:11 Facebook

Portugal regista, esta quinta-feira, mais 225 vítimas mortais e 7914 novos casos de covid-19. Há menos internados do que ontem e o número de contágios caiu para metade numa semana.

Há mais 7914 infetados com covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira, que eleva para 748 858 o número total de casos confirmados desde março. Houve assim uma redução de 1169 casos em relação a ontem, quando a DGS reportou mais de 9 mil novos infetados. E, comparando com o número da quinta-feira passada (16 432 casos), houve hoje uma diminuição de mais de 50%.

A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a que regista mais novos contágios (3993), seguindo-se a região Norte, com 1788 infetados. No Centro, ficaram infetadas mais 1118 pessoas, no Alentejo mais 343 e no Algarve mais 387. O arquipélago dos Açores regista 21 novos casos e o da Madeira 264.

Internados também diminuíram

A covid-19 matou em Portugal mais 225 vítimas mortais: são 13 482 desde o início da pandemia. Cento e dezanove foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, 41 no Norte, 38 no Centro, 20 no Alentejo, quatro no Algarve, duas na Madeira e uma nos Açores. ​​​​​​Mais de metade dos óbitos registados até à meia-noite (141) aconteceram em pessoas com 80 anos ou mais. Há ainda a lamentar 60 vítimas entre os 70 e os 79 anos, 22 na faixa etária dos 60-69, uma na casa dos 40 anos e quatro com idades entre os 50 e os 59.

Depois de o boletim de ontem ter apresentado o mais alto número relativo a internamento em cuidados intensivos, o de hoje regista uma diminuição da pressão hospitalar, tanto nos doentes em enfermaria (menos 188, num total de 6496) como em UCI (menos 14, em 863).