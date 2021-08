Menos mortes e menos casos diários de covid-19 em Portugal

Sandra Alves Hoje às 14:05, atualizado às 14:25 Facebook

Portugal regista, este domingo, mais 1982 novos casos e 10 mortes por covid-19. Hospitais com aumento de internados.

O boletim epidemiológico publicado diariamente pela Direção-Geral da Saúde (DGS) tinha reportado, no sábado, 17 óbitos e 2621 casos associados à doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Apesar da descida de casos, quando comparados com os valores da véspera, este domingo os internamentos em enfermaria subiram para 849 (mais 11). Nos Cuidados Intensivos, há menos dois pacientes em estado grave (184 no total).

Em 24 horas morreram dez doentes por covid-19, seis dos quais em Lisboa e Vale do Tejo, três na zona Centro e um no Norte do país.

Seis vítimas mortais tinham 80 ou mais anos (quatro mulheres e dois homens). Há ainda a lamentar a morte de três doentes na faixa etária dos 70-79 anos (duas mulheres e um homem) e um homem entre os 50 e 59 anos.

Em relação aos 1982 casos diários, é também a região de Lisboa e Vale do Tejo a apresentar o valor mais elevado com 742 infeções. O Norte tem mais 651, o Algarve mais 224, o Centro mais 214, o Alentejo mais 95, os Açores mais 41 e a Madeira mais 15.

Portugal tem um total de 17.467 óbitos por covid-19 e 986.967 infeções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia no país, em março de 2020.

Até agora conseguiram recuperar da doença 924.567 pessoas (mais 1057) mas há atualmente 44.933 casos ativos (mais 915) e as autoridades de saúde têm 63.995 contactos sob vigilância (mais 56).